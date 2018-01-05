СМИ: студию Харви Вайнштейна продадут за 500 миллионов долларов

Студию голливудского продюсера Харви Вайнштейна продадут за полмиллиарда долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Утверждается, что нынешние владельцы компании не получат прибыли от сделки. Большая часть выручки пойдет на покрытие долгов.

Финансовые проблемы студии начались после масштабного скандала, связанного с домогательствами. Больше десятка женщин, в том числе несколько известных актрис, обвинили Вайнштейна в приставаниях. По их словам, продюсер требовал интимной близости в обмен на возможность сняться в его фильмах. Партнеры студии Вайнштейна стали отказываться от совместных проектов.

Самого продюсера позднее уволил совет директоров. Вайнштейна исключили из американской Киноакадемии, а полиция начала расследование. Вслед за Вайнштейном скандал вокруг домогательств коснулся других деятелей культуры. После обвинений в приставаниях уволился Рой Прайс – глава одной из крупнейших продюсерских компаний США Amazon Studios. В домогательствах к несовершеннолетнему также обвинили лауреата премии "Оскар" актера Кевина Спейси. Из-за этого были приостановлены съемки последнего сезона телесериала "Карточный домик" с его участием.