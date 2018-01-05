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СБУ провела обыск у бывшего министра здравоохранения Крыма

Военнослужащие, участвующие в российской аннексии Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск у бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, занимавшего этот пост после аннексии полуострова Россией.

В ведомстве заявляют, что чиновник участвовал в создании незаконных органов власти в Крыму. Из его квартиры изъяты документы, включая паспорт гражданина России и служебное удостоверение за подписью российского главы полуострова Сергея Аксенова.

Ранее украинские СМИ сообщали, Петр Михальчевский задержан в Киеве. В СБУ эту информацию не подтвердили.

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