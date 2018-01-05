Apple признала потенциальную уязвимость перед новым вирусом

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Компания Apple признала, что все ее устройства – как мобильные, так и стационарные – потенциально уязвимы для хакеров.
Meltdown и Spectre поражают работу компьютерных процессоров и облегчают хакерам доступ к базе данных. Вредоносные программы могут получить доступ к защищенной части памяти ядра и выявить место хранения конфиденциальной информации.
В компании Apple говорят, что пока не имеют сведений о взломах, но обновленная программа защиты уже выпущена.
Пользователи продукции Apple нередко утверждают, что их компьютеры и гаджеты менее уязвимы в вопросах безопасности, чем устройства на базе Android или Windows. Однако в данном случае уязвимость выявлена в микрочипах, производимых компаниями Intel и ARM, которые снабжают своей продукцией весь компьютерный рынок.
Google утверждает, что смартфоны на базе Android, составляющие более 80% мирового рынка, защищены от подобных атак, если у пользователей установлены все последние обновления.
Microsoft экстренно выпустила антивирусную программу для большей части своей продукции. Подтвержденных сведений об эффективности антивирусных новинок пока нет.
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