Apple признала потенциальную уязвимость перед новым вирусом

Компания Apple признала, что все ее устройства – как мобильные, так и стационарные – потенциально уязвимы для хакеров.

Meltdown и Spectre поражают работу компьютерных процессоров и облегчают хакерам доступ к базе данных. Вредоносные программы могут получить доступ к защищенной части памяти ядра и выявить место хранения конфиденциальной информации.

В компании Apple говорят, что пока не имеют сведений о взломах, но обновленная программа защиты уже выпущена.

Пользователи продукции Apple нередко утверждают, что их компьютеры и гаджеты менее уязвимы в вопросах безопасности, чем устройства на базе Android или Windows. Однако в данном случае уязвимость выявлена в микрочипах, производимых компаниями Intel и ARM, которые снабжают своей продукцией весь компьютерный рынок.

Google утверждает, что смартфоны на базе Android, составляющие более 80% мирового рынка, защищены от подобных атак, если у пользователей установлены все последние обновления.

Microsoft экстренно выпустила антивирусную программу для большей части своей продукции. Подтвержденных сведений об эффективности антивирусных новинок пока нет.