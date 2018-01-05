В Копенгагене нашлась пропавшая "самая дорогая в мире бутылка водки"

Датская полиция сообщила, что "самая дорогая в мире бутылка водки", стоимостью в 1 миллион 300 тысяч долларов, была найдена пустой на строительной площадке в Копенгагене утром 5 января.

Бутылка была изготовлена из трех килограммов белого и желтого золота и трех килограммов серебра. Пробка украшена копией российского имперского орла.

Представитель копенгагенской полиции заявил, что куда делась сама водка, он не знает, но пустая бутылка была найдена в безупречном состоянии на ремонтной площадке виллы на севере датской столицы.

Датский таблоид Ekstra Bladet сообщил, что бутылку нашел строитель по имени Джеспер Кампер (Jesper Kamper), который рассказал, что находка попалась ему и его коллегам "посреди комнаты", которую они ремонтировали.

Бутылка с водкой была вручена датскому коллекционеру Брайану Ингбергу под залог рижской мануфактурой Dartz luxury, производившей автомобили.

Камеры системы безопасности засняли грабителей в масках. Утром 2 января они вскрыли кафе, принадлежащее Брайану Ингбергу, взяли бутылку русско-балтийской водки и скрылись. Ингберг заявил, что бутылка по-прежнему стоит 1 миллион 300 тысяч долларов, даже несмотря на возможные легкие повреждения. По словам Ингберга, в его коллекции еще имеется русско-балтийская водка той же марки, которая была в похищенной бутылке. "Мы просто наполнили ее снова", – сказал счастливый потерпевший. Полиция Копенгагена продолжает расследование и розыск преступников, сообщили агентства AFP и DPA.