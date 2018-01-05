Умер Виктор Сокирко, ветеран правозащитного движения

В Москве 5 января в возрасте 79 лет умер Виктор Сокирко, ветеран советского и российского правозащитного движения. Об этом сообщил в Фейсбуке его сын Алексей.

Виктор Сокирко был осужден в 1973 году за отказ от дачи показаний по делу Якира – Красина. В конце 1970-х годов он вошел в состав редколлегии самиздатского журнала "Поиски", издавал сборники "В защиту экономических свобод". В 1980 году был осужден за участие в этих самиздатских проектах на три года лишения свободы условно. С 1989 по 2001 год работал председателем Общества защиты осужденных хозяйственников и экономических свобод.

В юные годы Виктор Сокирко был активным комсомольцем. В 1955 году составил письменные комментарии Краткого курса ВКП(б) и передал их директору школы, что привело к первым неприятностям у отца на работе. В 1956-м поступил в МВТУ имени Баумана на факультет Технологии машиностроения, а летом в 1957 и 1958 годах работал на казахстанской целине. В 1961 году он выступил с критикой Проекта программы КПСС и представил свои выводы на факультетской комсомольской конференции. Был исключен из ВЛКСМ за "клевету на советскую действительность, неубежденность в марксизме-ленинизме и непринципиальное поведение".

В 1968 году Виктор Сокирко подписался под письмами в защиту подсудимых Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга и других – с предложением ратифицировать Пакты ООН о политических и экономических правах человека, с просьбой о пересмотре судебного решения по делу демонстрантов на Красной площади и в защиту права крымских татар на возвращение в Крым. За свою правозащитную деятельность Виктор Сокирко подвергся так называемой "проработке" на заседании заводского профсоюзного актива и был исключен из аспирантуры.

Начиная с 2001 года Виктор Сокирко участвовал в Антивоенном пикете на Пушкинской площади по четвергам (позднее на Чистых прудах). Пикетчики требуют прекратить использовать силовые решения в кавказском регионе, призывают к развитию федерализма, защите прав человека.

Виктор Сокирко неоднократно участвовал в программах Радио Свобода.