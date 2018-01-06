Сбор подписей за Путина ведет организация "Волонтеры Победы"

В России в пятницу начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина в президенты. По закону необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей в более чем половине регионов.

Действующий президент России идет на выборы как самовыдвиженец. Сбор подписей проводит общественная организация "Волонтеры Победы", активистами которой являются главным образом студенты. Эта организация в 2017 году получила более 60 миллионов рублей субсидий из федерального бюджета. Подписи собирают главным образом в торговых центрах в крупных городах.

По информации сайта "Кавказ.Реалии", в Ставропольском крае студентов аграрного университета заставляли собирать подписи вместо учебы. После жалобы в Центризбирком в деканате заявили, что это "была шутка", сообщает телеканал "Дождь".

Подписи собирают и в поддержку других кандидатов. В штабе Григория Явлинского сообщают, что собраны уже более трети необходимых по закону подписей. Всего на данный момент Центризбирком разрешил начать сбор подписей более 10 кандидатам. Он должен завершиться не позднее 30 января. Двое – Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ – от сбора подписей освобождены.