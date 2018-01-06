Фонд Маршалла: кремлевские тролли атакуют спецпрокурора Мюллера

Самой популярной темой 600 прокремлевских аккаунтов в Твиттере в декабре стала дискредитация работы спецпрокурора Роберта Мюллера и Министерства юстиции США по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Результаты мониторинга прокремлевских аккаунтов обнародованы на сайте Hamilton68, который ведет созданная при американском отделении Фонда Маршалла группа "Союз в защиту демократии" (Alliance for Securing Democracy).

Сотрудники группы анализируют порядка 20 тысяч твитов ежедневно. По итогам трех недель прошлого месяца 16 процентов из них касались критики работы Мюллера и так называемого "глубинного государства", то есть высокопоставленных чиновников, которые якобы поддерживают его расследование.

600 аккаунтов, которые находятся в поле зрения "Союза в защиту демократии", включают открытые пророссийские платформы Sputnik и RT, аккаунты-боты, запущенные "фабриками троллей" в России, и другие аккаунты, систематически продвигающие прокремлевский дискурс в социальных сетях.

Сайт Hamilton68 был открыт в августе прошлого года. Как отмечают его аналитики, декабрь стал рекордным месяцем по вниманию, уделяемому названными аккаунтами расследованию спецпрокурора Мюллера. Их цель – подстегнуть протесты против того, что делает Мюллер, со стороны правых кругов в обществе и в прессе, а также в идеале – и самого президента Дональда Трампа.

Трамп в декабре, по подсчетам, посвятил теме расследования российского вмешательства 17 своих твитов, больше, чем таким важным новостям, как выборы в Сенат от Алабамы и налоговая реформа. В ноябре президент коснулся этой темы лишь трижды. Президент США критикует само расследование, однако воздерживается от прямой критики спецпрокурора Мюллера.