Твиттер не будет блокировать аккаунты мировых лидеров

Аккаунты мировых лидеров в Твиттере не будут заблокированы, даже если в них будут содержаться "спорные" утверждения. Об этом говорится в официальном сообщении от имени компании Twitter.

"Блокировка аккаунта кого-либо из лидеров или удаление их вызывающих споры твитов приведет к тому, что от людей будет скрыта важная информация. Люди должны иметь возможность ознакомиться с ней и обсуждать ее. Лидеров не удастся таким образом заставить замолчать, но будет нанесен урон необходимой дискуссии об их словах и действиях", – говорится в сообщении. При этом компания оставляет за собой право удалять конкретные твиты руководителей государств и других ведущих политиков, если они будут сочтены оскорбительными.

В последние дни некоторые пользователи Твиттера требовали от компании заблокировать популярный аккаунт президента США Дональда Трампа – в связи с его твитом, в котором усмотрели намек на возможную угрозу ядерным ударом по Северной Корее. Правила пользования Твиттера запрещают пользователям размещать призывы к насилию. В заявлении компании, однако, имя Трампа или какого-либо другого мирового лидера не названо.