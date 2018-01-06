Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Навального

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу Алексея Навального на запрет баллотироваться в президенты.

Решение Верховного суда от 30 декабря оставлено в силе. Оно, в свою очередь, подтверждает решение Центральной избирательной комиссии, которая считает, что оппозиционный политик не имеет пассивного избирательного права из-за судимости по делу "Кировлеса".

Навальный настаивает на том, что отказ незаконен. Он ссылается на российскую конституцию и на решение Европейского суда по правам человека, потребовавшего от российских властей пересмотреть приговор по делу "Кировлеса". Приговор был отменен, однако по тому же делу прошел новый процесс, в котором Навальный вновь был осужден к лишению свободы условно.

Адвокат Навального заявил, что теперь политик обратится в президиум Верховного суда, а в случае отказа – в Конституционный суд.

После отказа Центризбиркома в регистрации Навальный призвал своих сторонников к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей". 28 января сторонники Навального готовятся провести массовые уличные акции протеста.