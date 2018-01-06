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В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев

Крон-принц Мохаммед – инициатор реформ в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии, по ряду сообщений, задержаны 11 принцев – после того как они выступили против решений властей страны, согласно которым прекращается финансирование части расходов членов королевской семьи из государственного бюджета.

Речь идет, в частности, о плате за электричество, воду и другие коммунальные услуги. Реформы, предусмотренные указом короля Салмана, включают также введение налога на добавленную стоимость и другие меры, призванные сохранить стабильность бюджета в условиях падения цен на нефть.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на арабские сайты, недовольные принцы собрались во дворце короля в Эр-Рияде, чтобы выдвинуть свои требования. После отказа разойтись они были арестованы и помещены в тюрьму.

Официальные лица не комментируют сообщения. В прошлом году ряд высокопоставленных чиновников и бизнесменов, в том числе члены королевской семьи, были задержаны по распоряжению наследного принца Мохаммеда бин Салмана по обвинению в коррупции. Большую их часть отпустили после того, как они согласились передать значительные средства в казну.

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