Автор скандальной книги о Трампе назвал президента "голым королем"

Майкл Вулфф, автор скандальной книги "Огонь и ярость", повествующей о предвыборной кампании и первых месяцах президентства Дональда Трампа, высказал мнение, что содержащаяся в книге информация в конце концов приведет к тому, что Трамп покинет Белый дом.

В интервью Би-би-си Вулфф заявил, что после публикации книги все больше людей будут смотреть на Трампа как на "голого короля" и человека, который не приспособлен к тому, чтобы быть президентом. Он не уточнил, намекает ли он на импичмент президента или на то, что он не будет переизбран на новый срок.

Продажи книги начались в США в пятницу, в интернете опубликованы отрывки из нее – в частности, о том, что Трамп якобы не хотел быть президентом, а его кандидатура была лишь рекламной кампанией.

Сам Трамп назвал книгу ложью, а ее автора – неудачником. Он также подверг резкой критике своего бывшего советника Стивена Бэннона, интервью с которым использовал Вулфф при подготовке своей книги.

В субботу президент США в твиттере обрушился на своих критиков, которые – в том числе на основании книги Вулффа – называют его психологически неготовым к президентству и неуравновешенным: "На протяжении всей жизни моими главными достоинствами была психическая стабильность и то, что я, без дураков, умен... Я с первой попытки стал президентом США – это не просто умно, это гениально", – написал, в частности, Трамп.