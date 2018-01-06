Соратницу Павленского во Франции выпустили из тюрьмы

Оксану Шалыгину - соратницу художника-акциониста Петра Павленского - выпустили из тюрьмы во Франции.

Как сообщает "Медиазона", об этом написала в Фейсбуке адвокат Доминик Байройтер-Минков. "Место художника в мире — где угодно, только не в тюрьме. Оксана Шалыгина в пятницу вечером вышла на свободу" - написала она, не приведя подробностей. О том, был ли освобожден и сам Павленский, не сообщается. Неясно также, сняты ли с Шалыгиной обвинения, или ей изменили меру пресечения.

Павленский и Шалыгина были задержаны в октябре прошлого года после того, как художник поджег дверь здания Банка Франции в Париже, назвав свою акцию "попыткой зажечь революционный пожар во всем мире". Им было предъявлено обвинение в порче имущества общеопасным способом. Павленский жаловался на условия содержания и закрытость судов по его делу и какое-то время держал голодовку.

Наиболее известной акцией Павленского в России стал поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Художники покинули Россию, по их утверждениям, из-за угрозы возбуждения против Павленского сфабрикованного уголовного дела. Его обвиняли в сексуальном насилии. Дело возбуждено не было, однако Павленский в Россию не вернулся, получив убежище во Франции.