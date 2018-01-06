В Риме осыпавшаяся рождественская ель стала хитом сезона

В Риме рождественская елка, осыпавшаяся раньше времени, стала городской достопримечательностью для туристов и сетевого сообщества. В вечном городе обсуждают вероятность ее переноса с городской площади в музей современного искусства, сообщили итальянские газеты.

Ель, доставленная к Рождеству в Рим из северной Италии и обошедшаяся городской казне в 58 тысяч евро, была признана "утратившей признаки жизни". Среди римлян распространилась шутка, что такой диагноз вполне отвечает условиям жизни в итальянской столице.

Объект повышенного внимания римлян, не выдерживая сравнения с волшебными елями садов Ватикана и главным рождественским украшением соперничающего Милана, елка оказалась в центре внимания отдыхающих и туристов. У нее появилась собственная страница в Твиттере. Один из постов гласит: "Меня могут поместить в музей – на зависть Караваджо".

На случай провала планов переместить "облысевшую ель" в музей современного искусства римские городские власти располагают планом Б – пустить дерево на постройку небольшого деревянного домика, где кормящие матери смогут укрыться со своими младенцами. Или, другой вариант, изготовить из ели тысячи карандашей для городских школ, отмечается в публикациях газет Corriere della Sera и Messagero.