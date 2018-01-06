Экологи требуют наказания виновников избиения Андрея Рудомахи

Российские экологические организации потребовали от российских властей привлечь к ответственности лиц, виновных в нападении на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху. Об этом сообщило "Эхо Москвы", цитируя директора по природоохранной политике Всемирного фонда природы в России Евгения Шварца.

В конце декабря полиция возбудила уголовное дело о грабеже с применением насилия в связи с нападением на краснодарского эколога Андрея Рудомаху. Экологи проводили инспекцию участка Черноморского побережья в Краснодарском крае. Они утверждали, что территория принадлежит Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина. По информации активистов, на побережье ведётся незаконное строительство винного завода.



Рядом со стройкой у экологов возник конфликт с охраной, которая потребовала удалить кадры съемки. Активисты отказались это сделать и отправились домой к одному из участников "Эковахты". Там экологов ждали неизвестные в балаклавах. Они распылили газ из баллончиков, а Рудомаху жестоко избили. Из автомобилей экологов были похищены документы и аппаратура.