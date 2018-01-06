В Петербурге прошли пикеты в защиту политзаключенных

Полтора десятка активистов вышли на Невский проспект с плакатами в защиту политзаключенных, против политики подавления гражданских свобод, принятия новых репрессивных законов и расширения спектра применения “политических” статей Уголовного Кодекса. По словам одного из организаторов мероприятия, активистки Петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, задача участников пикетов – сделать обзорную акцию по событиям прошлого года и назвать многие имена, которые еще не звучали на протестных акциях. По мнению активистки, за последнее время спектр применения репрессий резко расширился, обвинения в отношении граждан стали носить все более абсурдный характер.

В качестве примера Смирнова приводит дело Дафиса Сафаргали, осуждённого на 3 года колонии за оскорбление особой социальной группы ”президент Российской Федерации”, а также возбуждение уголовного дела в отношении электрика Владимира Егорова из Торопца за сравнение с крысой той же “социальной группы”. Некоторые активисты вышли на Невский проспект в защиту участников запрещенной “Артподготовки”, названных властью “ниспровергателями устоев государственности”, готовившими назначенную революцию 5 ноября, которой, как известно, не было.

Активисты особо отметили возрождение традиций карательной психиатрии, а также преследования граждан за атеизм, вспомнив дело блогера Руслана Соколовского, “оскорбившего чувства верующих” ловлей покемонов в храме и получившего за это условный срок. Было отмечено широкромасштабное преследование участников массовых протестных акций и ужесточение преследований граждан за высказывания в соцсетях, за выражение собственного мнения и гражданской позиции, а также преследования Свидетелей Иеговы, гонения на которых ранее наблюдались в СССР и нацистской Германии. Участники пикетов считают, что нельзя игнорировать знаки возвращения к традициям тоталитарной эпохи, которые, по их мнению, российская власть посылает обществу с целью его запугивания.