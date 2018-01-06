В Венгрии скончалась Эльза Брандейс, спасавшая евреев от нацистов

В Венгрии в возрасте 110 лет скончалась Эльза Брандейс. Во время Второй мировой войны она спасла жизни десяткам евреев. В 1995 году Брандейс была удостоена почетного звания "Праведник народов мира", присваиваемого Израильским институтом катастрофы и героизма мемориала Холокоста "Яд Вашем".

Эльза Брандейс спасла от депортации в концлагерь будущего миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. 13-летний мальчик скрывался со своей матерью в летнем доме Брандейс на озере Балатон.



Эльза Брандейс родилась в австрийском городе Руст в 1907 году. В молодые года она прославилась как танцовщица и учительница танцев. В дальнейшем была известна и как активная деятельница лютеранской церкви Венгрии. Об этом сообщила "Немецкая волна".