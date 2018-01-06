В США умер Джон Янг, самый опытный астронавт NASA

Один из пионеров освоения космоса астронавт Джон Янг умер в США в возрасте 87 лет. Он был единственным, кто летал в космос на кораблях "Джемини", "Аполлон" и "Спейс-шаттл". Он был первым землянином, который летал в космос шесть раз.

Джон Янг летал вокруг Луны в орбитальном отсеке, в то время как посадочный модуль "Аполлона 10" с двумя астронавтами находился на поверхности спутника Земли. Через несколько лет Джон Янг, будучи командиром миссии "Аполлон 16", сам вышел на Луну.

​Его называли "астронавтом всех астронавтов", инженером по призванию, талантливым и мужественным испытателем, раздвинувшим границы освоения космоса. Джон Янг продолжил "рекордную серию" и после последнего космического полета. Он оказался пенсионером-долгожителем среди всех, кто летал в космос, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте NASA.