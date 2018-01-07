Литовский историки считают, что Донатас Банионис сотрудничал с КГБ

Центр исследования геноцида и сопротивления Литвы заявил, что актер Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, и скрипач и дирижер Саулюс Сондецкис, умерший в 2016 году, в советский период работали на КГБ. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление центра.

В нем утверждается, что Банионис работал на КГБ под псевдонимом Бронос и предоставлял данные о литовцах, живущих в США. В заявлении Центра говорится, что в документах КГБ есть доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за личных и деловых контактов с литовцами за рубежом. В частности, Центр со ссылкой на документы КГБ приводит в пример поездку Баниониса в 1970 году в США, где он установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ, и представил их характеристику.

Сондецкис, как утверждается в заявлении центра, КГБ завербовал в 1962 году. Под псевдонимом Салютас он якобы работал на КГБ до 1982 года. Интерес у спецслужбы возник к дирижеру из-за эмигрировавшего в США его отца Яцкуса Сондецкиса.

Центр утверждает, что КГБ в 1967 году, получив информацию о том, что уехавший в США отец Сондецкиса хочет установить контакт с ним, начал работать над организацией встречи отца и сына. Целью было заставить Сондецкиса повлиять на отца, чтобы тот отказался от антисоветской деятельности, вернулся в Литву. В 1968 году была организована встреча отца и сына в Канаде, куда дирижер прибыл с концертом.

Донатас Банионис сыграл более чем в 50 фильмах. Самые известные из них – "Солярис", "Мертвый сезон", "Берегись автомобиля". Актер скончался 4 сентября 2014 году в возрасте 90 лет. Саулюс Сондецкис ​– основатель и бессменный руководитель Литовского камерного оркестра. Умер 3 февраля в 2016 году на 88-м году жизни.