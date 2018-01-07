Директор ИНП Украины считает пребывание в СССР "оккупацией"

Украине следует признать период пребывания в составе СССР "оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность традиций Украинской Народной Республики (УНР). Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.



По его словам, в наступившем году отмечается ряд важных событий, связанных с украинской революцией. "Они будут формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период. Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", – сказал он в эфире "5 канала".

При этом Вятрович считает, что Киев должен продемонстрировать "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917–1921 годов до современного государства". Историк также добавил, что уже по 2017 году можно говорить о столетии "начала большевистской агрессии" против Украины.