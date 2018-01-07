ФСИН: в пригороде Якутска пожар в исправительной колонии

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В пригороде Якутска в воскресенье произошел пожар в исправительной колонии. Эвакуированы 124 человека, пострадавших нет, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление федеральной службы исполнения наказаний республики Саха (Якутия).
Пожар локализован, говорится в сообщении.
Огонь вспыхнул в помещении для хранения личных вещей осужденных в двухэтажном общежитии.
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