Полиция в Москве задержала волонтеров штаба Алексея Навального

В московском парке "Зарядье" задержаны две волонтерки штаба Алексея Навального. Ольга Алексеева и Надежда Чуракова раздавали в парке газеты с предвыборной программой Навального. Полицейские заявили, что активистки не могут вести агитацию, на что задержанные возразили, что не ведут агитацию, а распространяют информацию. Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", обе девушки доставлены в отделение полиции.

В тот же день, 7 января, на Садовнической улице в Москве также задержаны два волонтера предвыборного штаба Алексея Навального. Максим Лахаткин и Александр Пелевин стояли с воздушными шарами и раздавали газеты. По словам одного из активистов, полиция сочла, что молодые люди проводят незаконный пикет. Их также доставили в полицейское отделение. Максим Лахаткин сумел сообщить журналистам, что вместе с ними в отделе находится фотограф-волонтер Константин Косачёв.

К вечеру воскресенья появились сообщения, что все задержанные волонтёры отпущены из полиции.