Правительственная армия Сирии заняла город Синджар

Сирийская армия президента Башара Асада заняла стратегически важный город Синджар в провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщили Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека и проправительственные военизированные формирования Национальных сил обороны.

Захватив Синджар, армия Асада получила доступ к военному аэропорту и важному наземному транспортному узлу. В последние месяцы силы Асада значительно расширили подконтрольную им территорию в Сирии.

Идлиб – последняя провинция, которая почти целиком контролируется противниками режима Асада. Среди них главенствующее положение занимают отряды группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", близкой по своей идеологии к "Аль-Каиде", информирует "Немецкая волна".

6 и 7 января в районе Восточная Гута, жертвами бомбардировок стали не менее 18 мирных жителей, в том числе дети. Еще по меньшей мере 60 человек получили ранения. Восточная Гута, как и Идлиб, находится под контролем повстанцев и входит в число зон деэскалации. Правозащитники обвиняют в авиаударах по Восточной Гуте вооружённые силы Сирии и России.