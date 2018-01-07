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В Стокгольме при взрыве погиб один человек, ведётся расследование

Полицейские у станции метро Varby Gard, где в воскресенье произошёл взрыв. Стокгольм, 7 января 2017

В Стокгольме в воскресенье жертвой взрыва стал 60-летний мужчина. По всей видимости, он получил смертельные ранения, когда поднял с тротуара предмет, оказавшийся ручной гранатой. В официальном заявлении полиции о гранате не говорится, но местная пресса пишет, что причиной гибели человека стала именно граната.

Взрыв произошёл у станции метро в пригороде Стокгольма. Пострадала 45-летняя женщина, она получила повреждения лица.

Из официальных сообщений следует, что нет признаков, указывающих на экстремистскую или "террористическую" природу инцидента.

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