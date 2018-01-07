Директор ЦРУ: Вмешательство России в выборы в США – долгосрочное дело

Директор ЦРУ заявил в воскресенье, что Россия и другие страны пытаются подорвать избирательный процесс в США. Майк Помпео заявил, выступая по каналу CBS, что российское вмешательство носит долгосрочный характер и продолжается.

Ранее спецслужбы США пришли к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году, чтобы помочь президенту Дональду Трампу победить. Вмешательство, в частности, заключалось во взломе и публикации электронной переписки, поставившей кандидата от демократов Хиллари Клинтон в неловкое положение, а также в пропаганде в социальных сетях.

Москва отрицает какое бы то ни было вмешательство в выборы 2016 года с целью помочь победе республиканца Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер стремится выяснить, были ли при этом совершены преступления.

Два бывших соратника Трампа, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и сотрудник предвыборного штаба Джордж Пападопулос, признали себя виновными в сообщении ложных сведений ФБР в связи с российским расследованием. Трамп отрицает какой-либо сговор своего предвыборного штаба с Россией.

Следующие крупные выборы в США пройдут в ноябре 2018 года, когда республиканцы в Конгрессе попытаются сохранить своё решающее превосходство над демократами, пишет "Голос Америки".