Бог принимает наличные

Патриарх Кирилл в Рождество, как и подобает его высокому сану, много выступал и говорил.

Теперь предстоятеля РПЦ просто разбирают на цитаты. Вот, например, о наличных и электронных деньгах:

Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может "тотально ограничить человеческую свободу", заявил патриарх Кирилл в интервью телеканалу "Россия".



По его словам, Русская православная церковь очень обеспокоена этим вопросом.

"Это (переход на безналичный расчет. — Прим. ред.) обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?" — задался он вопросом.



Предстоятель привел пример "одной из европейских стран", где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни государства, его обычаях и законах. В этом видеоролике, заверил он, очень ярко, "в красках" представлена тема ЛГБТ.



"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит: "Да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально", он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А если нет, то не получит. А что если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос", — подчеркивает патриарх.

Дмитрий Гололобов:

Российское православное Рождество – больше, чем просто Рождество. У тех же, например, католиков. Российское рождество – время удивительных посланий «граду и миру». Патриарх Кирилл на нонешнее Рождество много, о чем рассказал пастве: о приближении конце света (об этом он последнее время зачастил – очевидно, к выборам Путина – четыре срока – четыре коня Апокалипсиса), о том, что слишком много богатых людей и они должны делится (но не делятся – пусть бедные у Бога просят), о вреде цифровых технологий (Церкви будет их тяжело внедрять в службу) и о том, что пора прекратить хаять Николая II (впрочем, после «Матильды» о нем почти позабыли). Но самым ярким заявлением патриарха были слова о том, что отказ от наличных может ограничить свободу человека. Вот, например, разрешат карточками платить только тем, кто поддерживает ЛГБТ – и все откажутся перед жёстким выбором: или не есть, или в Ад. А государство во главе с Центробанком требует сокращения наличных расчетов и перехода только на «электронные» деньги. И тут понятна тревога иерархов: а ну, как в храмах придется ставить мобильные терминалы? Это же вся церковная серо-черно-буромалиновая экономика вылезет наружу. И ее можно будет, с божьей помощью, проверить. Сколько пришло от прихожан и сколько куда делось: сколько – на бедные монастыри и поддержку страждущих, а сколько – на золотые митры и BMW епископату.<...>

Так что, всюду прав наш дорогой патриарх Кирилл – тут строго надо. А то такие чудеса церковных финансов и бухгалтерии увидим – мощи апостолов заворочаются. С Рождеством Вас, уважаемые православные жертователи.

Фёдор Крашенинников:

"И пришли двое братьев.

И сказал старший брат, имя же ему - Наал:

Вот, мы с братом унаследовали меняльную лавку от отца нашего, Лавандоса. И ныне собираемся сделать пожертвование Тебе. Но брат мой, Безнаал, говорит, что не обязательно жертвовать монетами, но можно и расписку отдать слугам Твоим. Кто из нас прав?

И ответил Он: благословен ты, Наал и пожертвования твои, и отныне имя тебе будет - Кэш, а Безнаал да будет проклят во век, как мезость филистимская!"

(Второсодомие. гл 3 ст 4-7)

Проблемой нищеты, впрочем, Кирилл озабочен! В том же интервью он рассказал о расслоении между богатыми и бедными, а ещё, посетив центр для бездомных, поведал о своём трудном детстве:

Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел.

Роман Зайцев:

Дух покойного Задорнова вселился в Кирилла!

Как по другому толковать рассказы о голодном мальчике Володе Гундяеве, который в 15 лет вынужден был идти на заработки, чтобы кормить семью, не иначе это хохма такая.

Но они ведь бездомные, а не безмозглые как твои фанаты!

У патриарха отец был священником, а к его 15-летию к тому же настоятелем в Красном селе под Ленинградом!

Духовенство в советское время было одно из самых состоятельных. Сейчас существуют бедные священники, тогда этого быть не могло, доход обычного священника (не настоятеля) превышал в 5-10 раз среднюю зарплату по стране!

Детство босоногое, сейчас заплачу...

Врет ведь и сам наверное в свою ложь верит.

И наконец патриарх призвал всех пойти на выборы:

Я бы хотел призвать всех, в том числе и православных, у которых иногда возникает сдержанное отношение к самим выборам, принять участие в выборах. Мы обязательно должны принять участие для того, чтобы внести свой вклад в формирование будущего нашей страны. Я надеюсь, что архипастыри и пастыри нашей Церкви поддержат меня и обратят свой призыв ко всей пастве быть активными, в том числе и в предстоящую кампанию по избранию президента Российской Федерации.