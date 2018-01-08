В Совете Федерации угрожают выходом из ВТО из-за "свиного эмбарго"

Россия не исключает выхода из Всемирной торговой организации (ВТО), если будет удовлетворен иск Евросоюза о взыскании с российской стороны почти 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Об этом заявил первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Он утверждает, что сам факт введения Евросоюзом санкций против России противоречит принципам международной организации.

О том, что Евросоюз потребовал у России компенсации в размере 1 миллиарда 400 миллионов евро в год за запрет на поставки европейской свинины, стало известно 7 января. Речь идет об эмбарго, введенном российскими властями в начале 2014 года в связи с выявленными случаями заражения африканской чумой свиней. ЕС оспаривает его с апреля того же года. Позднее запрет на поставки европейской свинины сохранился из-за продуктового эмбарго, примененного Москвой в ответ на западные санкции после аннексии Крыма Россией. В августе 2016 года ВТО не поддержала введенный Россией запрет. Требование ЕС уже передано в арбитражный суд.

Министерство экономического развития России назвала иск Евросоюза безосновательным, утверждая, что Москва уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору об ограничениях на импорт свиней из ЕС.

Представитель российского министерства пояснил, что речь идет не о возможном штрафе, как пишут некоторые СМИ, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО. Он подчеркнул, что к расходам бюджета возможная компенсация отношения не имеет.