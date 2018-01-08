Узбекистан: преподавателя обвиняют в подрыве конституционного строя

В Узбекистане преподавателю и экономисту Хаёту Насреддинову, арестованному в октябре, предъявили обвинение в посягательстве на конституционный строй. Об этом 6 января сообщило издание AsiaTerra со ссылкой на собственные источники.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. AsiaTerra сообщает, что обвинение может стать первым шагом к объединению уголовных дел Насреддинова и журналиста Бобомурода Абдуллаева.

Ранее Абдуллаеву и Насреддинову устроили очную ставку. Кроме того, оба они (возможно, вынужденно) отказались от услуг независимых адвокатов.

Насреддинов родился в 1970 году и получил экономическое образование в Узбекистане, а позднее учился за рубежом и стал доктором экономических наук. Он работал финансистом и экономистом в различных организациях, публиковал многочисленные статьи по банковскому делу. В последние годы Насреддинов преподавал экономику в ташкентской школе. С 2010 года Насреддинов написал более тридцати авторских колонок для Радио Свобода. С 2012–2013 годов начал давать комментарии иностранным СМИ.



