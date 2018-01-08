Выборы "с чудинкой"

В то время как большинство россиян доедало новогодние салаты, Центризбирком под руководством Эллы Памфиловой трудился, не покладая рук! Сообщает официальный сайт ЦИК:

7 января 2018 года завершился прием документов от кандидатов на должность Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения.

В этот день в ЦИК России поступили документы от пяти граждан, выдвинувших свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов.

Правда, и из этих пятнадцати далеко не всем повезло.

Ранее ЦИК России зарегистрировала три группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов В.В. Михайлова, В.В.Путина и А.Ю. Чухлебова.

При этом с последним из названных кандидатов произошла трагикомическая история - ЦИК вначале зарегистрировал группу в его поддержку и разрешил ему сбор подписей, а затем подал в Верховный суд сам на себя, требуя отменить свое же решение: у Чухлебова якобы нашелся вид на жительство в Финляндии, а это запрещено (хотя, как и в случае с Навальным, отнюдь не Конституцией). Верховный суд Чухлебова отстранил, и самовыдвиженцев на выборах осталось два - Путин и Михайлов. Неожиданный напарник главного самовыдвиженца - довольно известный в Костромской области предприниматель, депутат местной областной Думы, заслуженный изобретатель Российской Федерации. На его сайте можно ознакомиться с жизненными принципами Михайлова, например таким:

Если твоя идея вызывает смех - успех ей обеспечен.

Владимир Михайлов, 06.05.2017

Как пишет Центризбирком,

В настоящий момент В.В. Михайлов и В.В. Путин открыли специальные избирательные счета кандидатов и имеют право вести агитацию в рамках избирательной кампании, за исключением агитации в СМИ.

В общем, за Путина пока нельзя агитировать в СМИ, а чтобы его (и Михайлова) зарегистрировали кандидатом, ему надо набрать 300 тысяч подписей до 31 января. Еще 7 самовыдвиженцам отказали (среди них не только Алексей Навальный, но и, например, Сергей Полонский, жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова, президент Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли), документы еще пяти пока не рассмотрены.

Кроме того, в ЦИК подали документы кандидаты от 14 партий, из них девяти разрешен сбор подписей (им нужно набрать по 100 тысяч), а двое (Владимир Жириновский и Павел Грудинин) от него освобождены. Прием документов кандидатов от партий продлится до 12 января, но вряд ли их будет сильно больше, чем сейчас. Кандидаты на данный момент такие:

Э.К. Агурбаш (политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»);

С.Н. Бабурин (политическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»);

Е.В. Гордон (политическая партия «Партия Добрых дел»);

П.Н. Грудинин (политическая партия КПРФ);

В.В. Жириновский (политическая партия ЛДПР);

С.П. Полищук (политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»);

К.А. Собчак (политическая партия «Гражданская инициатива»);

М.А. Сурайкин (политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»);

Б.Ю. Титов (политическая партия «Партия Роста»);

Р.И. Худяков (политическая партия «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/»);

Г.А. Явлинский (политическая партия «ЯБЛОКО»).

Кандидаты достаточно бодро рапортуют о достигнутых в сборе подписей результатах. Вот "Яблоко":

По состоянию на утро 5 января региональные штабы Григория Явлинского собрали 35 700 подписей для его регистрации на президентских выборах. Это больше трети необходимого для подачи в ЦИК числа подписей.

"Партия Роста":

Петербургский штаб Собчак:

Впрочем, не всюду дела так радужны. В подмосковном Королеве на волонтера Собчак напали:

Он ходил по соседям в собственном доме, и какой-то, видимо, хорошо отпраздновавший Рождество сосед, даже не услышав мою фамилию, набросился на нашего сборщика с кулаками. Сейчас Сергей в травмпункте с ушибами, синяками и вывихами. Когда я позвонила, он не поверил. Решил, что пранкеры. Я говорю: «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» А он отвечает: «Ну какой молодой? Я 1969 года, просто спортом занимаюсь. Все в порядке».

Я позвонила Сергею, как только узнала о случившемся, в том числе и потому, что сама попробовала собирать подписи за себя и поняла, какой же это тяжелый труд! Ты ходишь по квартирам, тебе открывают совершенно незнакомые и не всегда радостные люди, а ты всегда должен быть любезен и убедителен. Одну женщину я уговаривала 20 минут, спорила с ней о жизни людей в Советском Союзе, о сталинских репрессиях. Она не верила, говорила, что раньше было хорошо и никаких расстрелов не было. Подпись она, кстати, так и не дала. И вот за целый вечер я сама собрала всего лишь 18 подписей.

А за Павла Грудинина агитирует легендарный Виктор Анпилов.

В общем, предвыборная кампания в разгаре, да и конкуренция налицо! Есть только одно "но". Многие считают, что эти выборы - вовсе не выборы.

Все дело, конечно, в недопуске на выборы Навального, который в ответ готовит "электоральную забастовку".

Особое оживление в соцсетях вызвала реплика главы Центризбиркома в адрес некоторых кандидатов.

«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Кто именно из кандидатов "с чудинкой" и в чем она выражается? - гадают в Сети. Есть самые неожиданные предположения.