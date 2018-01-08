Медведев против окурков

Это не шутка. В последний день новогодних каникул одной из самых обсуждаемых тем в Сети стало "под шумок", 30 декабря, подписанное Дмитрием Медведевым постановление правительства "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации". Изменения и вправду революционные:

- во-первых, гражданам предписано убирать на своих участках мусор и даже косить траву:

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.​

- во-вторых, запрещено курить вне специальных мест во время уборочных работ в поле,

- в-третьих, полосы вдоль железных дорог должны быть расчищены от валежника и старых шпал, и в них нельзя разводить костры и жечь траву,

- наконец, в-четвертых, положение, вызвавшее больше всего комментариев:

В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.

Как ни удивительно, далеко не все оценили заботу правительства о пожарной безопасности железной дороги и прилегающей полосы, а также земельных участков граждан.

Граждан возмутили, с одной стороны, попытка административно урегулировать нормы, которые должны поддерживаться элементарными правилами общежития, с другой - невозможность как-либо отследить нарушение запрета и наказать за него.

Многие писали и о заведомой абсурдности запрета выбрасывать окурки из окна поезда - ведь курение в самих поездах отменили уже давно.

Некоторые, впрочем, считают, что у нового постановления все же могут быть практические последствия:

А некоторые и вовсе хвалят премьера. Впрочем, отличить похвалу от иронии тут непросто.