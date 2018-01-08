Адвокаты изучают варианты допроса Трампа спецпрокурором Мюллером

Адвокаты президента США Дональда Трампа рассматривают различные форматы его допроса специальным прокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники, знакомые с планами команды юристов Трампа. Прокурор Мюллер расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Адвокаты, в частности, изучают возможность предоставить письменные ответы на вопросы Мюллера вместо проведения беседы спецпрокурора с президентом США. Обсуждаются также и возможности полностью избежать допроса Трампа в рамках расследования.

Адвокаты президента США отказались комментировать эту информацию, не стал этого делать и представитель Мюллера.

Юристы Трампа начали изучать тему возможного допроса президента в конце октября после выдвижения обвинений против Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Трампа. Именно тогда Мюллер обвинил Манафорта и его бывшего бизнес-партнера Рика Гейтса в сговоре против интересов США, отмывании денег, неуплате налогов. Манафорт, как сообщалось, ввел в заблуждение американские власти относительно своего сотрудничества с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Журналисты NBC приводят мнение бывших сотрудников министерства юстиции США, которые сомневаются в том, что Мюллер откажется от возможности лично допросить Трампа в рамках расследования.

Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми по "российскому делу", хотя ни одно из обвинений не связано напрямую с Россией, отмечает Newsru.com.