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Адвокаты изучают варианты допроса Трампа спецпрокурором Мюллером

Роберт Мюллер

Адвокаты президента США Дональда Трампа рассматривают различные форматы его допроса специальным прокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники, знакомые с планами команды юристов Трампа. Прокурор Мюллер расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Адвокаты, в частности, изучают возможность предоставить письменные ответы на вопросы Мюллера вместо проведения беседы спецпрокурора с президентом США. Обсуждаются также и возможности полностью избежать допроса Трампа в рамках расследования.

Адвокаты президента США отказались комментировать эту информацию, не стал этого делать и представитель Мюллера.

Юристы Трампа начали изучать тему возможного допроса президента в конце октября после выдвижения обвинений против Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Трампа. Именно тогда Мюллер обвинил Манафорта и его бывшего бизнес-партнера Рика Гейтса в сговоре против интересов США, отмывании денег, неуплате налогов. Манафорт, как сообщалось, ввел в заблуждение американские власти относительно своего сотрудничества с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Журналисты NBC приводят мнение бывших сотрудников министерства юстиции США, которые сомневаются в том, что Мюллер откажется от возможности лично допросить Трампа в рамках расследования.

Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми по "российскому делу", хотя ни одно из обвинений не связано напрямую с Россией, отмечает Newsru.com.

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