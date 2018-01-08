Украина: к церквям московского патриархата верующие приносят куклы

В Киеве активисты националистической организации С14 провели акцию под у Киево-Печерской Лавры – под лозунгами "ФСБ, вон из Лавры". Активисты утверждают, что в Лавре находятся сепаратисты и сотрудники ФСБ, которые якобы отказываются отпевать бойцов из частей антитеррористической операции и крещённых вне Украинской православной церкви (московского патриархата).

Свидетели происходящего сообщили, что ситуация была накалена, люди вели себя неадекватно. К половине седьмого вечера люди разошлись, отмечает издание "Украинская правда". Российские СМИ назвали событие у лавры "разрастанием конфликта" между церковнослужителями московского патриархата и киевского патриархата.

Как сообщалось ранее, украинские гражданские активисты организовали флешмоб #принесикуклу с призывом приносить игрушки под стены храмов московского патриархата – после того, как представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, крещённого в церкви киевского патриархата. Ребенок погиб 31 декабря, когда 39-летний житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки, упав на 2-летнего мальчика.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука заявил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным канонам. Представители московского патриархата называют своих оппонентов из киевского патриархата "раскольниками", поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.

В публикациях украинской прессы приводится эпизод, когда неизвестный мужчина, вышедший из Киево-Печерской лавры во время акции #принесикуклу, мешал журналисту снимать акцию, а священник выбросил одну из кукол от входа.

В Запорожье возле храма Петра и Февронии московского патриархата двое неизвестных в масках избили участников акции #принесикуклу, которые принесли игрушки к зданию церкви.