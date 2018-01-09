Запущенный SpaceX секретный спутник США не вышел на орбиту

Американский разведывательный спутник Zuma, запущенный накануне с мыса Канаверал не достиг орбиты. Аппарат считают разбившимся, сообщает Reuters.

По предварительной информации, спутник не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан. Ведется расследование. Свидетельств возможного саботажа или иного вмешательства пока нет, отметили собеседники агентства.

В американской частной космической компании SpaceX, которая производила запуск, не комментируют ситуацию. Однако отметили, что, согласно имеющимся данным, ракета Falcon 9 вела себя штатно. Вчера компания сообщила, что ракета Falcon 9 вывела секретный спутник на орбиту. После того как вторая ступень ракеты успешно отсоединилась, многоразовая первая ступень Falcon 9 приземлилась на посадочную площадку.

Первоначально запуск спутника Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако его перенесли из-за технических проблем и непогоды.

В 2017 году с американских космодромов было запущено 29 ракет-носителей. Все запуски были успешными. Летом SpaceX намерена провести первый испытательный запуск корабля Dragon 2 с двумя астронавтами на борту.