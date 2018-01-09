CIT считает мистификацией частную военную компанию "Туран"

Так называемая частная военная компания "Туран", о которой ранее писали СМИ, не реальное вооруженное формирование, а "плод обширной мистификации, созданной силами одного человека — корреспондента ANNA News и "Русской Весны" Олега Блохина. Об этом говорится в расследовании международной группы Conflict Intelligence Team (CIT).

О существовании второй, помимо "ЧВК Вагнера", крупной частной военной компании, которая носит название "Туран" в октябре написал "Московский комсомолец". Ранее связанное с сепаратистами Донбасса издание "Русская весна" сообщало, что Россия направила в сирийскую провинцию Хама новое подразделение "Туран", состоящее из 800-1200 человек. Очевидцы рассказывали, что ЧВК состоит из выходцев из Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья. Это военное подразделение также называют "спецназом из СССР".

В ноябре в соцсетях начали появляться фотографии солдат в Сирии, на форме которых были нашивки с надписью "Туран". Эксперты CIT заметили, что фотографии якобы бойцов ЧВК имеют сходство со снимками корреспондента ANNA News Олега Блохина. В частности, на них есть автомобиль пикап, аналогичный тому, который можно увидеть на фотографиях Блохина из сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Он же изображён в репортаже ANNA News. CIT также сравнила фотографии экипировки "наемника" и самого Блохина и нашла совпадение в шлеме, тактических очках, жилете и куртке с нарукавным карманом. В качестве второго бойца "ЧВК Туран", как предполагают независимые расследователи, снялся друг Блохина, телеоператор канала "РЕН ТВ" Александр Рычков.

Видеозапись первой боевой операции "ЧВК Туран" появилась в интернете в начале мая, отмечает CIT.Когда именно она была опубликована автором видеозаписи — YouTube-каналом SyriaFreeNews – неизвестно. При этом в числе подписчиков страницы сайта в фейсбуке есть Олег Блохин. За два дня до этого ( в конце апреля) появилась получасовая видеозапись боёв сирийских "Сил Тигра" в провинции Хама. Качество изображения, обстановка боя, ракурсы при этом очень похожи на видеозапись "первой боевой операции ЧВК Туран".

Эксперты CIT обратили внимание и на публикацию издания baltnews.lv за 28 ноября, где появилась статья об "эстонце" из "ЧВК Туран". В начале статьи опубликован снимок, на котором предположительно изображен Блохин в форме бойца "Турана". Остальные фотографии в статье подписаны авторством Блохина.

Олег Блохин в беседе с Радио Свобода категорически отверг утверждения о том, что "ЧВК Туран" – созданный им вымысел. Александр Рычков в переписке с Радио Свобода отверг причастность к съемке в роли бойца "Турана"

Международная расследовательская группа считает, что прообразом для "виртуальной" ЧВК, скорее всего, послужили советские "мусульманские батальоны" времен Афганской войны. Нет никаких данных о командовании этой ЧВК, месте подготовки, погибших бойцах или их родственниках — то есть всех данных, которые в изобилии имеются о реально существующей "ЧВК Вагнера". Выяснить, кому и зачем понадобилась эта мистификация, с помощью открытых источников, к сожалению, невозможно, отмечают в CIT.