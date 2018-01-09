В Иркутске волонтера штаба Навального оштрафовали за субботник

В Иркутске Кировский районный суд оштрафовал второго волонтера местного штаба Алексея Навального, участвовавшего в субботнике. Как сообщается на странице штаба "ВКонтакте", Сергею Горкунову придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа за покраску наличников на фасаде здания здания.

Штаб Алексея Навального в Иркутске размещен в здании, построенном в девятнадцатом веке. Любые ремонтные работы там можно вести только с разрешения службы по охране культурного наследия Иркутской области.

Юрист местного штаба оппозиционера Степан Бобров обращал внимание суда на недочеты в протоколе, не позволяющие рассмотреть документ как доказательство правонарушения. Правозащитник также замечает, что в деле нет ни свидетелей, ни видео, подтверждающих участие волонтера в покраске фасада.

Дело волонтера Горкунова должно было быть рассмотрено еще в середине декабря, однако заседание отложили.В прошлом месяце аналогичный штраф получил другой волонтер штаба Павел Чернухин. Как заявили интернет-проекту "Сибирь.Реалии" в иркутском штабе Навального, в суде дела сторонников политика имеют особую отметку: якобы они, включая дело о ремонте фасада, маркируются фразой "по Навальному".

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