Бывшие сотрудники обвинили Google в дискриминации

Бывшие сотрудники Google Джеймс Деймор и Дэвид Гудман подали иск к бывшим работодателям. Об этом сообщает Reuters. Деймор и Гудман обвинили компанию в дискриминации сотрудников по цвету кожи и за консервативные политические взгляды.

Истцы, в частности, требуют от Google компенсацию за незаконное, с их точки зрения, увольнение. Кроме того, по их словам, они хотят добиться от компании прекращения "политики дискриминации" в отношении работников консервативных взглядов. В том числе тех, кто поддерживает политику президента США Дональда Трампа.

В иске также упоминается, что в Google имеется некий секретный "черный список", в который занесены представители средств массовой информации с консервативными взглядами, отмечает Reuters.

В Google подтвердили информацию об иске со стороны бывших сотрудников. Представитель компании также заявил, что Google с "нетерпением ожидает" начала судебного заседания, чтобы ответить на все вопросы истцов.

Деймора уволили из корпорации в прошлом году за распространение среди сотрудников манифеста против равноправия мужчин и женщин в IT-отрасли. В нем говорилось о "биологических различиях" между мужчинами и женщинами, мешающих последним работать в технологических корпорациях. В Google заявление Деймора расценили как проявление гендерных стереотипов, которые не соответствуют принципам корпорации.

Гудмана уволили в декабре 2016 года после спора на внутреннем форуме Google с коллегой-мусульманином. В компании сообщили, что уволенный сотрудник обвинил коллегу в терроризме на основе религии.