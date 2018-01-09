"Солидарность" анонсировала марш памяти Немцова

Активисты движения "Солидарность" намерены провести марш памяти Бориса Немцова в Москве. Акция намечена на 25 февраля и приурочена к третьей годовщине гибели российского оппозиционного политика. Об этом сообщил представитель "Солидарности", муниципальный депутат Илья Яшин в Facebook.

​Подобные марши памяти проходили в Москве предыдущие два года. По словам Яшина, главным требованием акции в этом году станет привлечение к ответственности заказчиков убийства Немцова. Предполагается, что шествие пройдет от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Соратники политика неоднократно требовали установить мемориальную табличку на месте его гибели. Власти Москвы отвечали отказом.