Суд Голландии оставил бренды "Столичная" и "Московская" России

Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право российской государственной компании "Союзплодимпорт" на использование брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya. Об этом сообщает Reuters.

Суд также решил, что люксембургская компания Spirits International, принадлежащая бизнесмену Юрию Шефлеру, должна прекратить продажи водки под этим брендом. Агентство уточняет, что решение суда распространяется только на Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

В марте 2015 года суд в Роттердаме уже признал право России на марки Stolichnaya и Moskovskaya. Но компания Шефлера оспорила постановление в апелляционном суде.

Spirits International принадлежит российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Он приобрел права на водочные бренды в 1997 году, заплатив за них около 300 тысяч долларов. В 2001 году арбитражный суд вернул эти торговые марки государству. Тогда же Шефлер покинул Россию. С 2002 года от лица России брендами распоряжается "Союзплодимпорт".

Spirits International изменила маркировку бутылок со Stolichnaya на Stoli и оспаривает право на использование торговых марок в 13 странах Евросоюза, США и Австралии уже более 10 лет. В 2012 году суд в Гааге отклонил жалобу компании и ввел запрет на использование бренда Stoli. Российская сторона при этом указывала, что компания Шефлера незаконно выдавала производителям лицензии на использование популярных водочных брендов.