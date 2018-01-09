Пункты Путина. Эфир в 19:05

Дмитрий Орешкин, Александр Морозов, Александр Гнездилов о кандидатской обойме
ЦИК зарегистрировала несколько десятков кандидатов в президенты. Но "ящик" рассказывает только о том, как идет сбор подписей в пользу Владимира Путина. Политологи Александр Морозов и Дмитрий Орешкин, политик Александр Гнездилов об особенностях избирательной кампании в РФ. Ведущая Елена Рыковцева
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