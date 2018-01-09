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Пункты Путина. Эфир в 19:05

Сбор подписей за Путина на Белорусском вокзале. Съемка РС

Дмитрий Орешкин, Александр Морозов, Александр Гнездилов о кандидатской обойме

ЦИК зарегистрировала несколько десятков кандидатов в президенты. Но "ящик" рассказывает только о том, как идет сбор подписей в пользу Владимира Путина. Политологи Александр Морозов и Дмитрий Орешкин, политик Александр Гнездилов об особенностях избирательной кампании в РФ. Ведущая Елена Рыковцева

Кого из кандидатов вы поддержите своей подписью? Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05 по телефону 8-800-200-22-12

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