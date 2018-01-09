Минюст признал экстремистской песню “Убивай космонавтов”

Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов текст песни “Убивай космонавтов” тверской рок-группы “Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля”. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Песня попала в список экстремистских материалов 29 декабря 2017 года на основании решения суда города Благовещенск. Композиция “Убивай космонавтов” начинается со строк “Я упорный сторонник народной расправы” и заканчивается фразой “Убивай космонавтов!” и несколькими нецензурными словами.

Это уже не первый случай, когда тексты “Ансамбля Христа Спасителя…” попадают в реестр экстремистских материалов. До этого ещё шесть музыкальных композиций также были запрещены на территории России.

“Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля” – рок-группа из города Тверь, тексты которой исполняет персонаж Старуха Изергиль (вокалист Александр Константинов). По словам музыкантов, их творчество “является социальной сатирой, указывающей на недостатки современного общества, густо насыщенной черным юмором. Все приводимые сентенции, высказывания, суждения, сравнения и образы являются аллегорией и метафорой”.

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