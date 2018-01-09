В Тунисе жители нескольких городов протестуют против высоких цен

В Тунисе в столкновениях манифестантов с полицией убит один человек, пятеро ранены. Инциденты произошли в городе Тебурба, в 40 километрах от столицы, города Тунис.

Недовольство ростом цен и налогов распространилось на несколько городов этой североафриканской страны.

Согласно статистике ООН, Тунис считается динамично развивающейся аграрно-индустриальной страной. Объём валового внутреннего продукта - составляет более 100 миллиардов долларов при населении 11 миллионов.