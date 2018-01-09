В Киеве арестован подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской

Вышгородский районный суд Киевской области во вторник, 9 января, принял решение об аресте на два месяца 63-летнего Юрия Россошанского, которому инкриминируют убийство адвоката и общественной активистки Ирины Ноздровской из-за мести. Россошанского задержали 8 января в его доме в селе Демидово под Киевом, где на одной улице проживала и погибшая правозащитница. Ее похоронили 9 января на сельском кладбище.

Подозреваемый – отец Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года на своем автомобиле сбил насмерть сестру Ноздровской, Светлану Сапатинскую и благодаря ее упорству в суде в конце мая 2017-го был приговорен к семилетнему заключению. 27 декабря прошлого года Апелляционный суд Киевской области едва не освободил обвиняемого по амнистии, но в итоге решил отправить это дело на новое расследование. Во время этого заседания в суде Юрий Россошанский при свидетелях пригрозил Ирине, заявив: "Ты плохо кончишь!". Через два дня Ноздровская пропала по дороге из Киева домой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили 1 января в реке села Демидово.

По данным следствия, подозреваемый убил правозащитницу на остановке общественного транспорта после ссоры с ней и после этого сбросил тело в реку. Как сообщил на судебном заседании прокурор, Россошанский "частично уничтожил доказательства" и во время допроса "обрисовал детали убийства, в частности, одежду жертвы". Сам Россошанский признал в суде факты предъявленного ему подозрения и сказал, что представители следствия не оказывали на него давления.

Во вторник украинские СМИ показали встречу президента Украины Петра Порошенко с руководством Национальной полиции. Глава государства поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за быстрое раскрытие убийства правозащитницы, заявив при этом, что результаты расследования основываются на "сильных и обоснованных доказательствах и экспертизах".

Впрочем, адвокаты семьи погибшей отмечают, что до сих пор не видели материалов дела. Они допускают, что под давлением общественности власти спешат быстро поставить точку в этом деле, не имея веских доказательств вины подозреваемого. А по словам жены Юрия Россошанского, он оставил записку, в которой говорится о готовности взять вину на себя за убийство адвоката, чтобы не трогали семью.

Убийство Ирины Ноздровской и первая реакция на него правоохранительных органов стали поводом для протестов 2 января активистов, родных и друзей Ноздровской у здания областной полиции в Киеве. На громкое преступление отреагировали и западные дипломаты. К справедливому расследованию расправы над правозащитницей призвало, в частности, посольство США в Украине. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал раскрытие убийства Ноздровской "вызовом для государства и тестом для общества на способность защитить женщин-активисток".