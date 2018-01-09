Вашингтон: имя Немцова решено присвоить площади у посольства России

Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Немцова перед посольством России в столице США. Об этом сообщил Владимир Кара-Мурза младший, председатель Фонда Бориса Немцова, заместитель председателя движения "Открытая Россия".

В конце декабря сообщалось, что профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил законопроект о переименовании части улицы напротив посольства России в память об убитом в 2015 году российском политике Борисе Немцове.

Ранее сообщалось, что рассмотрение законопроекта депутатами городского совета Вашингтона состоится 9 января. Для вступления в силу он должен быть одобрен и подписан мэром города.