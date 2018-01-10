Опрос социологов: 23 % россиян считают, что Россия "окружена врагами"

66 процентов россиян считают, что у России есть враги. Это минимальный показатель с 2012 года. Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован социологами в 2014 году – 84 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос "Левада-центра".



Главными врагами России россияне назвали США (68 процентов), Украину (29 процентов) и Евросоюз (14 процентов). Кроме того, 5 процентов россиян считают врагами сторонников запрещенной в ряде стран террористической организации "Исламское государство". Ещё 4 процента — тех, кто сегодня стоит у власти, в том числе так называемых "друзей Путина".

При этом 23 процента респондентов заявили, что Россия "окружена врагами со всех сторон", почти столько же – 21 процент - отрицает их наличие, отмечают социологи.



