Денёв за пацанов

Cто известных женщин, в том числе актриса Катрин Денёв, писательница Катрин Милле и актриса Ингрид Кавен, опубликовали в газете Le Monde открытое письмо, в котором выступили в защиту "сексуальной свободы" и осудили кампанию борьбы против домогательств, которая сейчас бушует в США. Деятельницы культуры предложили не считать преступлением "настойчивые и бестактные ухаживания" и не приравнивать их к изнасилованию. ​Режиссер Азия Ардженто, одна из жертв Харви Вайнштейна, написала по этому поводу в Твиттере, что Катрин Денёв и другие француженки "демонстрируют миру, что ненависть к собственному полу, которой они прониклись до такой степени, что даже ее не осознают, лишила их последних остатков мозга".

У многих русскоязычных пользователей Сети кампания #metoo, в рамках которой женщины и мужчины делились воспоминаниями о том, как им приходилось страдать от приставаний, с самого начала не вызывала сочувствия, так что среди тех, кто пишет в Фейсбуке по-русски, одобрительные отзывы на открытое письмо преобладают - и во многих снова и снова звучит избитый стереотип "француженки знают толк в любви".

Ирина Таубинская:

Только-только отшуршали чёрные голливудские платья "Золотого глобуса", платья с разрезами до пупа и юбками для демонстрации трусов, платья, в поддержку акции против сексуальных домогательств. Только-только отшуршали, а тут вам и подарочек из Франции. Защиту сексуальности конечно надо было ждать с берегов Сены.

Евгений Минченко:

Тётя Катя с-под Парижа знает, что говорит.

Арина Бородина:

Да молодцы! Браво, Денев!

Инна Булкина:

А эта кампания называется "Французские женщины за здравый смысл"

Эдуард Лимонов:

Наконец нашлись женщины, вступившиеся за природой данное мужикам право мужчин домогаться женщин.

И это француженки, имеющие репутацию понимающих больше других наций в искусстве любви,кто вступился.

А то было до идиотизма достукались.

Воообще говоря, знаете ли вы, что англо-саксы бедны по части сексуальности ? Британские женщины не особо сексуальны, и британские мужчины тоже.Вот они и повели линию размежевения и ненависти между полами.

Правильно сделали француженки, всё это поправив. И Катрин Денёв там наиболее известная, опубликовало их письмо Le Monde.

Рекомендую и нашим девкам что-то такое же замутить. Вы, кому мужики хорошо послужили, - шаг вперёд! А то развели дурь,оглупляют мир.

Как и раньше, звучат опасения, что рано или поздно человечество по всей планете сочтет любые формы флирта неприемлемыми, а для занятия сексом потребуется, чтобы партнеры подписывали стопку документов, удостоверяющих, что потом они не будут иметь друг к другу претензий.

Наталья Геворкян:

Браво! Сотня женщин, включая Катрин Денев, против пуританства, за право приставать, против приравнивания приставания к насилию, против уничтожения репутаций людей не за насилие, а за то только, что они коснулись чьего-то колена, критически о кампании metoo.

Марина Зотова:

Надо же, кого-то эта истерия не затронула. Даже наоборот. А я-то уже начала бояться, что в итоге так и вымрем. Как мамонты. Предварительно законодательно обязав подписывать нотариально заверенное согласие на ухаживания в виде поцелуев, поглаживаний, флирта и прочих интимностей.

Лариса Пилашевич:

Да, я поддерживаю Катрин Денев, которая выступила в защиту права мужчин "приставать к женщинам"... И я не про сексуальную свободу (хотя, может кому-то она и нужна) и не про насилие (это уже преступление и даже не обсуждается)... Но как жить без флирта, люди? Без проявления друг к другу знаков внимания? Без огня в глазах? Без "случайных" прикосновений? Без горячего шепота комплиментов? Без поцелуев руки?

Забывая о том, что в России о преследовании за "ухаживания", какими бы назойливыми они ни были, пока не идет и речи, российские мужчины поддержали Катрин Денёв с такой готовностью, как будто им грозит опасность с минуты на минуту оказаться у позорного столба за то, что они погладили чью-то коленку.

Сергей Станкевич:

ну, наконец-то!

Кирилл Лятс:

Вот! Молодец! Настоящая женщина!

​Тем, кому приставания не по душе, остается только сомневаться в своей настоящести.

Евгения Альбац:

А те, кто дают по рукам хватающим за разные места, нет, не настоящие?

Некогда Катрин Денёв и ее единомышленницы защищали ценности, которые сложно было назвать консервативными, напоминает ​Андрей Плахов:

СТАРЫЕ НОВЫЕ “ШЛЮХИ” -- ТРИ КАТРИН И ИНГРИД

На фоне вчерашней пафосной голливудской акции “женщин в черном” сильным диссонансом прозвучало письмо 100 известных француженок, напечатанное сегодня в “Ле Монд”. Направление, которое приняла кампания против харассмента, характеризуется в письме как «охота на ведьм», возрождение пуританства и посягательство на сексуальную свободу. Стиль этой поспешной и бездоказательной кампании по сути дискредитирует идеи феминизма, которые авторам письма как раз близки. Среди подписавших – ученые-психологи, журналистки, деятели литературы и искусства. Достаточно назвать имена гранд-дам французского творческого Олимпа -- 88-летней радикальной писательницы Катрин Роб-Грийе (вдовы Алена Роб-Грийе), 69-летней писательницы Катрин Милле (автора откровенного романа “Сексуальная жизнь Катрин М.”) и 74-летней кинозвезды Катрин Денев. А также певицы и актрисы 79-летней Ингрид Кавен, бывшей в свое время женой Фассбиндера.

Две первые Катрин известны своей прозой с элементами эротического экстрима. Катрин Денев в 1971 году поставила подпись под письмом за легализацию абортов, сочиненным Симоной де Бовуар, подписанным Аньес Варда и в общей сложности “343 шлюхами”, как окрестили их консерваторы. Можно не сомневаться, что теперь в лагерь консерваторов попытаются зачислить авторов нового письма, однако они уже находятся вне критики. Во всяком случае, их жизнь, прожитая с выдающимися мужчинами (добавим к выше упомянутым Роже Вадима, Трюффо и Мастроянни) никак не способствует тому, чтобы на склоне лет “искать свою свинью”. Пусть за них это делают более молодые.

О том, что времена изменились и то, что вчера было свободой, сегодня становится посягательством на личное пространство, пишут многие комментаторы, местами достаточно ядовито.

Юлия Яковлева:

Это не про возраст, а про поколение. По-моему. Я именно как человек другого поколения чувствую, что вот это все, про что Денев пишет, что она защищает, это забавы старых обезьян пресловутых дедовых времян (такие же уродливые и нелепые в моих глазах, как красные каблуки и пудренные парики в глазах Татьяны Лариной))

Елена Караева:

Катрин Денев - защитница насильников и тех, кто полагает, что если он мужчина, то он может пользоваться возможностью приставать там и тогда, где и когда ему приспичит. А время, хахаха, изменилось. И не только тем, что на ее талии и бедрах - 30 лишних кило, а на шее - 2000 морщин, а тем, что нравы - другие...И никакая пожилая актриса их изменить уже нее в силах

Борис Великсон:

Браво-то браво, но это в отдельно взятой Франции. В которой и так никакой охоты на ведьм не было. И в которой жил Рабле и Вийон и кто только не жил. <...> А тем временем я кого ни спрашиваю по-русски, разрыв поколений: для тех, кому от сорока до ста, всё это (охота) пахнет заседанием парткома, галичевским "за советскую семью образцовую" и кимовским "Никитой Фролычем", а кто моложе, те говорят "всё прекрасно, наконец-то общество созрело и стало заботиться о жертвах. А что оговоры бывают, так это неизбежные издержки" (про щепки, когда рубят, не говорят всё же, слышали). Так здесь, так у моих друзей в Америке, так у моих друзей в России.

Кампания против сексуального насилия, развернувшаяся в Голливуде, послужила поводом для многочисленных рассуждений о контрасте пуританской Америки и свободной Европы.

Михаил Шнейдер:

Актриса Катрин Денев и еще около 100 известных французских женщин осудили кампанию, направленную против сексуальных домогательств, распространившуюся в результате скандала и обвинений вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна. Свое мнение Денев и ее единомышленницы изложили в специальной колонке для французского издания Le Monde.

«Изнасилование — это преступление. Но настойчивые или бестактные ухаживания — нет», — говорится в нем.

Да испепелит богохульниц святая равноапостольная Мэрил Стрип!

Сергей Кузнецов:

Каждый раз, когда я говорю, что кампания, проходящая в Голливуде, пуританская по своему происхождению, потому что она - именно про секс, а не про насилие, я поясняю, что я тоже против неконсеншуального насилия в сексе (и вообще), а про пуританизм говорю, потому что живу во Франции, где тоже все хорошо с правами женщин, феминизмом и левыми идеями, но другое отношение к сексу, чем в США. И каждый раз я чувствую, что мне не хватает какого-нибудь яркого примера - а не "я жил в Америке и живу во Франции, я вижу разницу в отношении к сексу и к этой проблеме".

Ну, вот теперь у меня этот пример есть - спасибо газете "Монд", Катрин Денев, Катрин Милле и еще 98 француженкам, которые подписали коллективное письмо о том, что metoo - это пуританизм, "охота на ведьм" и наступление на сексуальные свободы.

Я не готов так уж решительно под этими словами подписаться (я мужчина, мне тут лучше не особо выступать), но о лучшей иллюстрации к тезису "Франция, слава Богу, не Америка" я не мог мечтать.

Множеству женщин, впрочем, не кажется, что борьба против домогательств и борьба против секса - это одно и то же.

Лола Никитина:

А по-моему, кампания именно про насилие, и никакой не секс. Прежде чем положить руку на коленку девушки можно по глазам и body language выяснить, если девушка за этот флирт. Если ты видишь, что она никак это не приветствует и все равно кладёшь руку, то это не насилие, но навязывание. И если это происходит на работе особенно недопустимо.

Яна Романова:

По-моему, это не про отношение к сексу ( как пытается это выставить Денев), а про использование зависимых и более слабых. Когда такое открывается в Америке - пощады не жди, пусть даже спустя какое то время. Юристы, - да, этому способствуют и с нетерпением ждут кейсов. Но все-таки это лучше, чем демонизация жертв насилия в России.

Полина Усатова:

Америка, может быть, и пуританская. Но случай с Вайнштейном не про секс. Он про круговую поруку, про нормальные законные права. Про возможность говорить и получать поддержку и защиту, когда кто-то большой, сильный и обладающий очень большой властью пытается пользоваться тобой как вещью. То, что Вайнштейна лично делают дьяволом и козлом отпущения, в то время как явление массовое (в Штатах, во Франции, тем более в постсоветском пространстве), это плохо. Но есть и хорошее, много.

Юлия Яковлева:

Так ведь вся же эта история вовсе не про секс. Это явление того же порядка, что и борьба против payment gap, или как там его, когда тебе платят меньше только потому, что ты тётка. Причем здесь пуританизм или не пуританизм? Все ведь очень просто: если мне хочется хватания за коленку, я пойду в бар, - а вот хватание за коленку, когда ты пришла на работу, это прямо скажем, бесит дико. Это прежде всего унизительно. Так что для меня вопрос однозначен: me too

Гелия Делеринс:

...Мне кажется, что письмо слабое и что в нем перепутаны многие понятия. А утверждение о том, что кто-то наказан за то, что всего-то дотронулся до чужой коленки и хотел на лету сорвать поцелуй, очень, конечно, романтично выглядит, но при этом забывается, что коленки чужие и губы чужие и они, может быть, были против. И да, совершать жесты в отношении тела другого человека без его согласия должно быть наказуемо. Религиозный экстремизм, чадра и пуританизм в данном случае притянуты за уши, как и утверждение, что женщин представляют бедными инфантильными крошками, нуждающимися в защите. По-моему, наоборот, они только что доказали, что прекрасно защищаются сами. В этом письме вообще не принимается в расчёт свобода воли другого человека. Например, картинка женщины - главы предприятия, которая вечером становится игрушкой мужчины, очень хороша, но авторы забывают, что это личное сексуальное предпочтение этой женщины. Что-то я сомневаюсь, что это происходит против ее воли. Она что, приходит домой и надевает чадру? Все страшно свалено в одну кучу и перепутано. Короче, письмо, на мой взгляд, слабое. В любом случае, это проигранная битва - невозможно защищать право одного человека хватать руками другого, будь они мужчины, женщины или марсиане. Где тут граница, действительно, не очень ясно, и маятник сильно качнулся в другую сторону, но граница установится. И хотелось бы знать, где волна доносов? Кто на кого донёс и кто невинно пострадал? Ни одного имени не приведено. А особенно поражает сравнение со свободой творчества и правом художника на оскорбление. При чем тут это вообще? Что общего?

Алена Попова:

Катрин Денев и ряд известных французских актрис выступили в защиту права «приставать». Какое, оказывается, вдруг появилось право. А я и не знала. Вот сдаю сессию, а что-то не припомню такого права. Плохо учусь, видимо!

Итак:

1. Во Франции-то за харассмент предусмотрен год тюрьмы и 15000 евро штрафа.

2. Денев имеет своё мнение. Оно выражается в одном: сексуальная свобода-это свобода приставать. Все остальное, по мнению авторов колонки, это пуританство. Хотелось бы отметить, что свобода предполагает ответственность и уважение. И свобода сексуальная не есть то, что какой-то озабоченный маньяк считает, что он спокойно может ущипнуть тебя за попу или гладить твоё колено, если ты этого не хочешь. Согласие каждого на действие-это свобода. А власть над чужим телом в силу более серьезного статуса в обществе не есть свобода ну никак. Я вот поддерживаю сексуальную свободу и именно поэтому считаю, что никто и никогда, включая маньяка, любящего щупать грудь или попы щипать, или государство, которое давно пытается залезть нам в трусы, не имеет права на тело женщины. Никогда. Никто. Если женщина не хочет. Это и есть свобода.

3. Я не вижу логики в связке: «приставать можно», но «изнасилование-это преступление». Любой эксперт скажет, что харассмент, то есть именно домогательство без твоего согласия, есть первый шаг на пути к изнасилованиям. Почему? Да все просто. Либо жертва, которая терпит приставания, промолчит, когда ее изнасилуют в итоге. Либо тот, кому всю жизнь внушали, что лапать за пятую точку или класть руку на колено-это норм, не поймёт, а почему это не норм, если он без ее согласия вступил с ней в половой контакт.

4. Я бы также советовала великой актрисе Денев и всем, кто выступает за власть другого над твоим телом, прочитать «Рассказ служанки» Этвуд, написанный в 1985 году и дико актуальный сейчас. Именно власть над телом, а не сексуальное согласие есть первый шаг в прошлое и антиутопию, где все, кроме самой женщины, решают, что нормально и что ненормально в отношении ее тела и ее желания или нежелания.

Разговоры о том, за что именно агитируют Денёв и ее единомышленницы, местами переросли в спор об определениях и тонкостях перевода с французского:

Наталья Захарова:

не "приставать",а "приударять", по-русски - "ухаживать"

Василий Шабат:

Терминологическая путаница. Вы не договорились, что означает слово "приставать".



Определение А: Демонстрировать интерес первым, идти на контакт. Словами, взглядами, жестами, действиями - есть разные варианты в рамках различных культур. (Есть также варианты вне культур, которые, очевидно, неприемлемы).



Определение Б: Продолжать проявление интереса, несмотря на то, что человек явно сказал или продемонстрировал отсутствие обратного интереса и/или попросил прекратить.



Катрин Денёв (как и многие) опасается, что идут попытки запретить А. Вы же говорите, что надо устранить и сделать социально неприемлемым Б. Ваши мнения друг другу не противоречат.

Зато авторам новости о письме в Газете.ру оказалось не до тонкостей: английское выражение to hit on someone (так в Guardian перевели французское importuner) сбило их с толку. Позднее заголовок "Мужчины должны быть свободны в вопросе битья женщин" исправили на "Мужчины должны быть свободны в вопросе домогательств" - что лишь немногим лучше.

Что же делать, если часть женщин по старинке предпочитают, чтобы их "добивались", а другим это категорически неприятно? Рано или поздно, вероятно, этот конфликт разрешится, но пока что женщины из второй категории рады, что им наконец-то дали право голоса.

​Рина Гонзалес Гальего:

Что для меня сделала кампания #metoo? Я всю жизнь думала что это я одна такой freakazoid, которая не умеет и не хочет учиться флиротовать и быть объектом флирта, которой не нравится сексуальный подтекст, которую раздражает когда ее отвлекают от работы-книжек-идей-проектов. Выяснилось, что таки не одна. Выяснилось что многим женщинам не нравится быть объектами штурма и охоты, что многим женщинам <надоели> назойливость, навязчивость, злоупотребления служебным положением и нежелание слышать слово "нет" (вопиющие случаи когда за отказ женщин убивают или калечат, мы в этом посте не рассматриваем, но всегда о них помним). И тут вылезает Катрин Денев, как голос противположного лагеря, женщин, которым нравится когда с ними флиртуют и их добиваются. Налицо конфликт интересов. Условная я могу спросить условную Катрин Денев: почему ради того, чтобы ты чувстововала себя желанной я должна жертвовать собственной безопасностью и возможностью жить спокойно? На что условная Катрин Денев может спросить условную меня: а почему я должна жертвовать главным куском своей идентичности -- быть желанной и привлекательной, ради твоих комплексов и страхов? Значит каждой группе женщин придется выгрызать себе кусок подходящего пространства и постепенно его расширять, а это лучше всего получается у тех кто громче, сплоченнее и огранизованнее. У кого какие предложения как разрешить этот конфликт мирным путем (да, мнение мужчин меня тоже интересует)? Я согласна носить любой опознавательный знак, хоть повязку на рукаве, лишь бы его уважали.

Французские феминистки обвинили авторов коллективного письма в "презрительном отношении" к жертвам домогательств, сообщает RFI. "Каждый день во Франции сотни тысяч женщин становятся жертвами домогательств. Десятки тысяч - жертвами сексуальной агрессии. И сотни - жертвами изнасилования", - пишут феминистки и призывают не смешивать "понятие обольщения, основанного на уважении и удовольствии, с насилием".