В Москве открылся предвыборный штаб Путина

В Москве открылся предвыборный штаб Владмира Путина, который баллотируется в президенты России на четвертый срок.

Сопредседателями штаба стали Елена Шмелева, руководитель детского центра "Сириус", который неоднократно посещал Путин, генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин и директор Центра детской онкологии Александр Румянцев. Пресс-секретарь штаба – журналист ВГТРК Андрей Кондрашов, автор фильма "Крым. Путь на родину", посвященного аннексии Россией Крыма в 2014 году.

В среду Путин посетил свой штаб и пообщался с волонтерами.

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина начался еще до открытия штаба. Сбором занимаются активисты организации "Волонтеры России", главным образом студенты. Всего до конца января необходимо собрать 300 тысяч подписей. Из разных регионов России поступают сообщения о нарушениях при сборе подписей, в частности, использовании административного ресурса. В частности на сайте администрации Балаковского района Саратовской области 9 января появилось сообщение о начале сбора подписей за выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. На него обратило внимание агентство "Свободные новости". Позже сообщение удалили, но оно осталось в кэше Google.

На встрече с сопредседателями своего штаба в среду Путин попросил собирать подписи "корректно, без нарушений", сообщает Интерфакс.