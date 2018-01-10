ЦИК отказал в регистрации "президенту СССР" Тристану Присягину

Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации групп избирателей в поддержку последних пяти самовыдвиженцев на пост президента страны.

Среди тех, кому отказано, – Тристан Присягин, называющий себя президентом СССР и обещавший, в том числе и в стихах, "восстановить СССР".

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, всего о намерении участвовать в выборах 18 марта заявляли 46 самовыдвиженцев, но только двое из них – действующий президент Владимир Путин и депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов – допущены к сбору подписей.

Среди тех, кого не допустили до выборов, – оппозиционер Алексей Навальный, который считает запрет на свое участие в выборах незаконным и призывает своих сторонников к бойкоту, или "электоральной забастовке".

Кандидаты от партий еще могут подавать заявки на участие в выборах – до 12 января. Пока что Центризбирком разрешил начать сбор подписей 9 кандидатам, еще двое – Владимир Жириновский и Павел Грудинин – от сбора подписей освобождены.