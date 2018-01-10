ЦИК отказал в регистрации "президенту СССР" Тристану Присягину

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Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации групп избирателей в поддержку последних пяти самовыдвиженцев на пост президента страны.
Среди тех, кому отказано, – Тристан Присягин, называющий себя президентом СССР и обещавший, в том числе и в стихах, "восстановить СССР".
По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, всего о намерении участвовать в выборах 18 марта заявляли 46 самовыдвиженцев, но только двое из них – действующий президент Владимир Путин и депутат Костромской областной Думы Владимир Михайлов – допущены к сбору подписей.
Среди тех, кого не допустили до выборов, – оппозиционер Алексей Навальный, который считает запрет на свое участие в выборах незаконным и призывает своих сторонников к бойкоту, или "электоральной забастовке".
Кандидаты от партий еще могут подавать заявки на участие в выборах – до 12 января. Пока что Центризбирком разрешил начать сбор подписей 9 кандидатам, еще двое – Владимир Жириновский и Павел Грудинин – от сбора подписей освобождены.
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