На онлайн-картах появилась надпись "Господи, помоги России"

Автор надписи "Господи, помоги России", которая появилась на спутниковых онлайн-картах Подмосковья, рассказал, что вырыл ее, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.

55-летний Андрей Финоченко вырыл в земле на поле в деревне Гаврилково неподалеку от московского района Митино канавки в форме надписи такой глубины и ширины, чтобы они были зафикисированы спутником. Размер букв 5-6 метров в длину, метр в ширину, глубина канавок – до 50 сантиметров. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Около трех лет назад подобным же методом Финоченко вырыл фразу "Путин, спаси Сходню", протестуя против строительства в пойме реки Сходни жилого квартала. Надпись, однако, не помогла, строительство началось.

Как рассказал Финоченко, свою надпись он рыл каждый день в течение полутора месяцев после работы на заводе.