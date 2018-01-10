На онлайн-картах появилась надпись "Господи, помоги России"

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Автор надписи "Господи, помоги России", которая появилась на спутниковых онлайн-картах Подмосковья, рассказал, что вырыл ее, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.
55-летний Андрей Финоченко вырыл в земле на поле в деревне Гаврилково неподалеку от московского района Митино канавки в форме надписи такой глубины и ширины, чтобы они были зафикисированы спутником. Размер букв 5-6 метров в длину, метр в ширину, глубина канавок – до 50 сантиметров. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Около трех лет назад подобным же методом Финоченко вырыл фразу "Путин, спаси Сходню", протестуя против строительства в пойме реки Сходни жилого квартала. Надпись, однако, не помогла, строительство началось.
Как рассказал Финоченко, свою надпись он рыл каждый день в течение полутора месяцев после работы на заводе.
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