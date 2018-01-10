Лидер Южной Осетии посетил боснийскую Республику Сербскую

Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов посещает Республику Сербскую (в составе Боснии и Герцеговины). Бибилов и глава Республики Сербской Милорад Додик заявили в среду о взаимной поддержке и подписали несколько соглашений. Формально визит Бибилова в Баня-Луку связан с участием в праздновании Дня Республики Сербской, который отмечался 9 января, однако югоосетинский лидер задержится на Балканах до 13 января.

Бибилов отметил 26-летие образования Республики Сербской в компании экс-президента Сербии Томислава Николича, патриарха Сербской православной церкви Иринея и сербского режиссера Эмира Кустурицы, известного своими симпатиями к Кремлю.

После переговоров Бибилова и Додика их представители подписали меморандум о сотрудничестве. Этот документ предполагает расширение связей в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма и спорта. Кроме того, подписан протокол о сотрудничестве между партией «Единая Осетия» и правящим в РС «Союзом независимых социал-демократов».

Додик, который регулярно говорит о своем стремлении к независимости, поддержал право Южной Осетии на самоопределение. «Считаем, что, как и все остальные народы, они вправе определять свою судьбу. Наше сотрудничество с властями Южной Осетии абсолютно легитимно», – сказал лидер боснийских сербов.

Бибилов назвал Южную Осетию и Республику Сербскую «близнецами». «У нас схожий взгляд на мир, мы одинаково оцениваем события, которые произошли, и у нас одинаковое отношение к нашему стратегическому партнеру – России», – сказал политик. Он пригласил Додика посетить Южную Осетию в августе 2018 года, когда самопровозглашенная республика будет отмечать 10-летие признания со стороны России.

Комментирую недовольство грузинских властей по поводу визита югоосетинской делегации, Бибилов сказал, что «приехал в Республику Сербскую, а не Боснию и Герцеговину».

Современное устройство Боснии и Герцеговины определено Дейтонским мирным соглашением 1995 года. Страна состоит из двух образований (энтитетов) Федерации БиГ и Республики Сербской, каждый из которых обладает значительной автономией. Южная Осетия не признана Боснией и Герцеговиной в качестве независимого государства.