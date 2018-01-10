Пятерым членам ОНК запретили посещать "Матросскую тишину"

Пятерым членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы запретили посещать следственные изоляторы "Матросская тишина" и "Кремлевский централ". Об этом сообщают РБК и "Интерфакс" со ссылкой на членов комиссии.

По словам заместителя председателя комиссии Евы Меркачевой, решение принял старший следователь по особо важным делам главного следственного управления, как утверждается, в связи с тем, что все пятеро проходят свидетелями по делу члена комиссии Дениса Набиуллина, обвиняемого в покушении на мошенничество.

Меркачева связывает запрет с деятельностью членов комиссии по выявелнию нарушений в СИЗО. В частности, в декабре в газете “Московский комсомолец” была опубликована статья Меркачевой, в которой сообщается о наличии в “Матросской тишине” особых камер с телевизорами, душевыми и холодильниками. В такие условия заключенные якобы попадали за крупные суммы денег. В то же время, многие заключенные содержатся в отвратительных бытовых условиях.

В среду стало известно, что прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства “Матросской тишины” по статье “Злоупотребление должностными полномочиями”. Как сообщает "Интерфакс", в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили в СИЗО "несоответствие условий содержания подозреваемых и обвиняемых нормам, установленным законом".

