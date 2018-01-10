США требуют от Ирана освободить всех политзаключенных

Белый Дом потребовал от властей Ирана освободить участников массовых акций протеста, задержанных в последние недели.

В опубликованном в среду заявлении администрации Дональда Трампа говорится, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены сообщениями о тысячах задержанных, о пытках и убийствах демонстрантов.

В заявлении содержится призыв освободить всех политзаключенных в Иране, включая недавно задержанных.

Точное число людей, находящихся сейчас в Иране под стражей в связи с недавними протестами, неизвестно. Власти заявляли о нескольких сотнях и утверждают, что большинство из них было освобождено. По другим данным, счет идет на тысячи. В столкновениях с полицией погибли более 20 человек.

Протесты в Иране начались в конце декабря и примерно спустя неделю пошли на спад.

Администрация Дональда Трампа на этой неделе, как сообщается, должна принять решение, оставит ли она в силе мораторий на некоторые санкции в отношении Ирана, который был введен в связи с так называемой "ядерной сделкой" с Тегераном, или же откажется от моратория и тем самым поставит под вопрос соглашение по вопросу об иранской ядерной программе.